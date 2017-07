Alle 19 una Opel Zafira, condotta da una cinquantatreenne, mentre percorreva viale Mariotti in direzione ponte di Mezzo all'altezza del passaggio pedonale in prossimità di via Pigorini ha urtato un pedone. La donna di 21 anni è stata trasportata al Pronto Soccorso con ferite di lieve entità. La dinamica del sinistro è al vaglio del Reparto Infortunistica della Polizia Municipale.