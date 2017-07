Manutenzione dei marciapiedi: l'elenco dei lavori a Parma

Ammonta a 976mila euro un nuovo pacchetto di interventi approvati dalla giunta comunale, su proposta dell’assessorato ai Lavori Pubblici, per la manutenzione straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi, che prosegue la programmazione prevista nel Piano Triennale Opere Pubbliche per l’anno 2017, con un impegno economico complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Il progetto esecutivo - dice una nota del Comune - riguarda la sistemazione e la riqualificazione di marciapiedi e piste ciclabili, a seguito del monitoraggio dello stato manutentivo della rete stradale del Comune di Parma da parte della Società Parma Global Strade Spa, affidataria della manutenzione stradale per gli anni 2015-2018. Gli interventi sui marciapiedi con struttura portante in buono stato di manutenzione ma piano di calpestio ammalorato prevedono la loro riasfaltatura; anche per le piste ciclabili con struttura portante in buono stato di manutenzione ma piano di calpestio ammalorato sono previsti interventi di riasfaltatura con asfalto colorato rosso. Nei marciapiedi in cattivo stato di manutenzione sono in programma interventi consistenti di risanamento e ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'elenco dei lavori:

In piazzale Maestri è previsto il rifacimento del marciapiede esistente, compresi i cordoli esterni, e l'intero anello pedonale con lastre di luserna. In via Cremonese è programmato il ripristino della fondo del marciapiede nord, compreso tra via Pizzarelli e via Chiesa di Fognano. In via Buffolara sarà rifatto il fondo dei marciapiedi nord e sud, compresi tra piazzale Sant'Ilario e piazzale Caduti del Lavoro. In viale Bottego verrà rifatto il fondo del marciapiede sud e la pista ciclabile. In viale Toschi saranno interessati dai lavori il fondo del marciapiede est e ovest e la pista ciclabile. In via Umbria nuovo fondo per il marciapiede est. In via Calatafimi verrà rifatto il fondo del marciapiede nord. In via La Spezia sono in programma interventi sul marciapiede est compreso tra via Chiavari e viale Calatafimi. In via Chiavari inoltre sono previsti interventi di miglioramento dei marciapiedi esistenti. In via Nullo è in programma il rifacimento del fondo dei marciapiedi, così come in via Isola.

Interventi sui marciapiedi sono previsti in via Ferrari, in via Barbieri, in via Pecchioni, in via Gallenga, in via Faelli, in via Linati, in via Smeraldo Smeraldi, via Ferrarini, via Bolzoni, e nel tratto di strada compreso tra Piazzale Rolla e via Zarotto.

Altri interventi sui marciapiedi sono in programma in queste vie: via De Giovanni, via Bandini; via Bellini; via Zanardi; via Cenni, nel tratto di strada compreso tra piazzale Maestri e via Brambilla; via Alberti; via Sturzo, via Einaudi, via Galimberti; via Battei, via Cellini, via Pozzi, via Omero, via Grenoble, via Passo di Badignana, strada San Bruno, Via Passo delle Guadine e via Brunelleschi.