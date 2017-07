Il SiNappe: "Un agente della Penitenziaria al pronto soccorso per intossicazione a Parma"

Un agente di polizia penitenziaria al pronto soccorso per intossicazione alimentare e 12 colleghi che buttano il pranzo perché le pietanze emanano cattivo odore. E' l'accusa del sindacato di polizia penitenziaria SiNappe, che critica l'Amministrazione penitenziaria, che non starebbe garantendo livelli adeguati di servizio in mensa. Per protesta, gli iscritti del SiNappe diserteranno la mensa del carcere.

Il SiNappe dice che ieri, lunedì 3 luglio, "una dozzina di Poliziotti Penitenziari del carcere di Parma hanno relazionato in merito alla presenza presso la mensa ordinaria di servizio di pietanze dall'odore sgradevole, che sarebbero state in seguito cestinate dal personale in servizio presso la suddetta MOS. Successivamente, durante la notte, un poliziotto che ha fruito del pasto serale di ieri si è dovuto recare presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino per una verosimile intossicazione alimentare, giudicata guaribile in 6 giorni.

Questa Segreteria Regionale che da tempo sta denunciando tale situazione, senza avere avuto, al momento, alcuna risposta dall'Amministrazione Penitenziaria comunica che da oggi proporrà ai propri iscritti di disertare la Mensa Ordinaria di Servizio fino a quando la stessa Amministrazione non si impegnerà ad assicurare un'adeguata qualità del servizio offerto al personale di Polizia Penitenziaria".