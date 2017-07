San Leonardo: da settembre una postazione fissa della Municipale

Il Comune annuncia una postazione fissa distaccata della polizia municipale nel quartiere San Leonardo, che sarà attivata entro settembre. La sede distaccata della Municipale è stata individuata in piazza Rastelli 25/A, dove il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa hanno illustrato, assieme al comandante della Polizia Municipale, Gaetano Noè, le principali novità legate a questo tipo di intervento.

Gli spazi si trovano nell'edificio dietro al WorkOut Pasubio. Gli agenti occuperanno il piano terra del palazzo che dà su piazza Rastelli, si tratta di un edificio che fa parte del piano di riqualificazione urbana dell'ex Stu Pasubio.

In zona San Leonardo sarà potenziata anche la videosorveglianza.

“La volontà – ha sottolineato il sindaco Pizzarotti – è quella di fornire maggior presidio in questa zona che possa fungere da deterrente per le situazioni problematiche che ci vengono segnalate dai cittadini e alle quali vogliamo dare risposte concrete. Questo è un primo tassello al quale seguirà lo spostamento del Comando di Polizia Municipale nell'ex Scalo Merci di viale Fratti”.

“I tempi sono ristretti e l'obiettivo è quello di attivare il punto distaccato di Polizia Municipale entro settembre – ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Casa - dopo che saranno stati effettuati i lavori necessari per ospitare gli agenti che si occuperanno di presidiare il quartiere San Leonardo, con turni mattutini e pomeridiani, portando avanti anche le attività di controllo e quelle proprie di vigile del quartiere”.

“Saranno una decina le unità della Polizia Municipale – ha sottolineato il comandante della Polizia Municipale Gaetano Noè – che faranno parte del nucleo di presidio in questa zona della città. Un modo per avvicinarci anche al modello di “Polizia di comunità”, caratterizzata dalla massima apertura verso i cittadini, le loro segnalazioni, i loro bisogni”.

Lo dice una nota del Comune, che prosegue:

Il distaccamento vuole essere un primo segnale tangibile per i residenti del quartiere che potranno contare sulla presenza concreta di agenti sul territorio che provvederanno ad effettuare attività di presidio e controllo anche in collaborazione con Carabinieri e Polizia di Stato in un rapporto di stretta sinergia che si è consolidato negli ultimi anni.

A questo si aggiungono i controlli dei sistemi di videosorveglianza per cui è intenzione dell'Amministrazione andare verso un potenziamento nelle zone in cui si sono manifestate maggiori criticità da un punto di vista della sicurezza.

L'apertura del nuovo presidio a San Leonardo rientra in un piano più ampio e ambizioso dell'Amministrazione che prevede anche lo spostamento del Comando di Polizia Municipale da via del Taglio all'ex Scalo Merci di viale Fratti.