Congelati gli scatti di stipendio per i dipendenti del Comune

Scatti di stipendio per i dipendenti comunali? Per il momento è tutto congelato. La dirigente del settore risorse umane del Comune Donatella Signifredi ha infatti firmato una determina dirigenziale con la quale viene sospeso per sessanta giorni il provvedimento di un mese fa con cui erano state disposte le progressioni economiche orizzontali (ovvero gli aumenti di stipendio) per 374 dei circa 1.300 dipendenti del municipio appartenenti a varie categorie. Motivo: dubbi di legittimità sui criteri

seguiti per stilare le graduatorie, dubbi che erano stati sollevati fin da subito dai sindacati Cisl e Csa, che in seguito avevano fatto pervenire al Comune una nota a firma del loro avvocato. Il Comune ha dunque preferito bloccare l'iter, in attesa di un parere dell'Aran, l'Agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Gli scatti di stipendio, aveva riportato la Gazzetta di Parma nelle scorse settimane, avrebbero riguardato anche 4 ex vigili coinvolti nel caso Bonsu.