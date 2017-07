Cantieri, al via una serie di lavori in città. La mappa

Al via nei prossimi giorni una serie di cantieri sulle strade del comune di Parma.

Strada Argini Parma

Da domani avranno inizio i lavori in strada Argini Parma. Si tratta di interventi finalizzati alla realizzazione di un nuovo collettore fognario, nel tratto compreso tra strada Bassa dei Folli e la fine del centro abitato di Mariano. Il termine presunto degli interventi è stato fissato per la metà di settembre. Al fine di ridurre al minimo il disagio alla circolazione stradale, il cantiere verrà attuato per fasi. Sempre da domani verrà istituito il senso unico di marcia direzione nord-sud su strada Argini, nel tratto compreso tra via Albanese e il parcheggio posto al civico 18 in prossimità del supermercato IN’s. I veicoli provenienti dallo svincolo 16 della tangenziale di strada Argini, diretti a Parma, verranno deviati con apposito piano di segnalamento in via Neipperg, quindi viale Du Tillot.

Via Pezzana

Dalle ore 9 di martedì fino a sabato 29 luglio, per interventi di riqualificazione della carreggiata, è stata disposta la chiusura della circolazione in via Pezzana, dal civico 3 a borgo Collegio Maria Luigia, con destituzione degli stalli di sosta su ambo i lati e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati e istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza. Per effetto di tale cantiere, saranno disposte le seguenti misure. In via Fra Salimbene: inversione del senso di marcia nel tratto da borgo Scoffone a borgo Lalatta, con nuova direzione di marcia nord-sud. Istituzione del divieto di sosta sul lato ovest all’intersezione con borgo Scoffone. In borgo Lalatta, nel tratto compreso tra borgo Padre Onorio e via Fra Salimbene: istituzione del doppio senso di circolazione. Destituzione degli stalli di sosta in ambo i lati e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati. In borgo Scoffone: istituzione del senso unico di marcia con direzione ovest-est. I titolari dei passi carrai, nei periodi di inagibilità dovuti alle fasi di cantiere, potranno ottenere autorizzazione temporanea di sosta in ztl 2 e zona 7 rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il centro servizi al cittadino del Duc.

Viale Duca Alessandro

Continuano poi fino al 26 luglio i lavori di bitumatura della carreggiata in viale Duca Alessandro, da via Sette Fratelli Cervi a via Frugoni. Nel tratto interessato è quindi previsto il restringimento di carreggiata e l'istituzione del senso unico di marcia con direzione nord-sud, con destituzione di stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, h24, nei tratti di volta in volta interessati.