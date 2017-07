Ubriaco, fa pipì contro il muro di un condominio: denunciato

Incurante dei passanti, aveva abbassato i pantaloni e stava urinando contro il muro di un condominio di via Trento. E' così che l'ha sorpreso, la notte scorsa, una Volante della Questura. Intorno all’1.25, durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato l'uomo, un nigeriano, che faceva pipì per strada. Imperturbabile anche quando ha visto gli agenti. Che dopo averlo invitato a "ricomporsi", hanno accertato che l'uomo era senza documenti ed ha fornito false generalità.

Accompagnato in Questura per accertamenti, è stato identificato in O. C., 27 anni, risultato residente in provincia di Agrigento non in regola sul Territorio Nazionale, pregiudicato, richiedente asilo politico.

In considerazione dei fatti,è stato denunciato in stato di libertà per i reati di mancata esibizione dei documenti, falsa attestazione a pubblico ufficiale, ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza. Nei suoi confronti è stato anche avviato il Procedimento di Amministrativo per il Divieto di Ritorno nel Comune di Parma per tre anni.

Foto d'archivio