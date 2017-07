A Parma, studenti trasportano ombrelloni in piscina invece di stare al pc, l'Uds: "Sfruttati"

In un Istituto Tecnico di Parma gli studenti in alternanza hanno dovuto trasportare lettini e ombrelli per la piscina di un centro sportivo: lo denuncia l'Unione degli studenti stigmatizzando il fatto che la formazione venga sostituita dallo sfruttamento.

«Iniziano ad arrivare le prime denunce al nostro sportello Sos alternanza estiva: a Parma gli studenti stanno trasportando lettini e ombrelli per la piscina di un centro sportivo. Convinti - dichiara Francesca Picci, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti - di dover usare il software gestionale del centro gli studenti hanno accettato l’esperienza che si dovrebbe concludere il 24 luglio. Sono costretti invece per 6 ore al giorno, sotto al sole a trasportare lettini. Questo fatto - afferma Picci - è gravissimo e conferma le nostre paure: l’alternanza scuola-lavoro in estate è usata come manodopera gratuita senza alcun tipo di valenza formativa. L'assenza di uno Statuto delle studentesse e degli studenti in Alternanza non da strumenti per difendersi direttamente da questi eventi che spesso vengono nascosti per evitare scandali».

L’associazione studentesca continuerà a monitorare i percorsi di alternanza attraverso lo Sportello Sos Alternanza Estiva a cui ci si può rivolgere tramite la Pagina Facebook nazionale o tramite il numero 3278331071. «Vogliamo un’alternanza formativa e di qualità, non sfruttamento e manodopera gratuita» conclude l'Unione degli Studenti.