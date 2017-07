Oltre 15.000 testimoni di Geova di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e parte delle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna sono attesi al congresso del 2017 dal tema «Non ti arrendere», che si svolgerà nella Struttura Fiere di Parma «Palacassa», in tre distinti momenti, da venerdì a domenica, il primo dal 14 al 16 luglio, il secondo dal 21 al 23 luglio e l’ultimo dal 28 al 30 luglio; gli orari sono dalle 9.20 alle 16.50 per venerdì e sabato e dalle 9.20 alle 15.30 per domenica.