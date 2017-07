Parma prigioniera dell'afa, i consigli del medico Gianfranco Beltrami

Il caldo non molla. Nonostante le temperature si siano lievemente abbassate di due gradi, a Parma si continua a soffrire e l'afa blocca la città.

Gente chiusa in casa o rifugiata nelle oasi più vicine: piscine e parchi prima di tutto, ma anche supermercati e centri commerciali, presi di mira soprattutto dagli anziani. L'umidità infatti continua a salire e ieri nella stazione di Parma Est la percentuale era del 57: in pratica siamo passati dal 33% di venerdì agli oltre 40% di sabato fino a quasi il 60 di ieri. E questo ha contribuito ad aumentare la sensazione di calore, anche se le temperature massime sono lievemente diminuite: dai 36,8 di venerdì, siamo passati ai 37,1 di sabato fino ai 34,8 di ieri. E probabilmente oggi calerà ancora di un grado, ma la temperatura percepita è ben altra cosa: e cioè di 38 gradi.

Insomma, in città si continuerà a boccheggiare ancora per un po': nonostante il giorno più caldo, quello di sabato con i suoi 37,1, sia ormai alle spalle, la situazione non tende a migliorare. Il caldo proseguirà anche nei prossimi giorni, con percentuali di umidità sempre alte. Le massime rimarranno sui 33 gradi, grazie a correnti instabili in tutto il Nord, ma l'afa si farà ancora sentire, anche se già ieri sera con i violenti temporali che si sono scatenati in alcune regioni l'aria sembrava più respirabile. Per i prossimi giorni, nella nostra provincia il cielo sarà variabile e non mancheranno le schiarite. Almeno fino a giovedì sera quando il cielo comincerà ad annuvolarsi più seriamente in attesa del temporale di venerdì: pioggia che potrebbe essere anche anticipata.

In attesa della pioggia

Con la speranza che la pioggia arrivi davvero entro la settimana, rimane sempre l'incubo siccità. Così come ha ricordato la consigliera comunale di Sala Baganza Tiziana Azzolini in una lettera all'Anci regionale e nazionale, «per segnalare la grave e sempre più preoccupante crisi idrica che sta colpendo anche la provincia di Parma e in particolare il territorio della Val Baganza. Sembra impossibile - scrive la Azzolini - che lo stesso corso d’acqua che ha inondato Parma e i Comuni rivieraschi, non venga invece regimato ed utilizzato per la raccolta e la distribuzione dell’acqua alla città e alle altre zone attraversate. Ci siamo trovati e ci troviamo sempre più spesso in gravissime difficoltà e la condizione è quella di un continuo peggioramento che preoccupa gli amministratori locali dei territori parmensi e a cui occorre porre immediato e definitivo rimedio. La situazione è sempre stata gestita solo in modo emergenziale. Serve invece una soluzione definitiva a garanzia dei cittadini, delle attività produttive e a tutela del settore agricolo periodicamente in seria difficoltà. Per questo appare ancora più inaccettabile la scelta di Aipo e Regione di impegnare 55 milioni di euro per la costruzione della cassa di espansione sul Baganza a ridosso delle zone più produttive di Sala Baganza e Felino, senza ricavare alcuna scorta d’acqua per i periodi sempre più lunghi e ricorrenti di grave siccità».

«La Regione Emilia Romagna - conclude - deve dare certezze ai territori, non sono sufficienti decisioni temporanee e provvisorie. Chiedo quindi, in qualità di consigliere regionale Anci, che l’Associazione stessa si faccia portavoce all’assessorato regionale e il Ministero competente al fine di un intervento immediato tempestivo e definitivo a tutela della cittadinanza».

Malori per il caldo

Nonostante le alte temperature al pronto soccorso del Maggiore quella di sabato e di ieri non sono state giornate da colpi di calore. O meglio, un weekend come altri. Evidentemente, soprattutto gli anziani hanno capito che con questo caldo è bene correre ai ripari e non uscire negli orari proibiti. Certo, qualche malore c'è stato, ma senza punte rilevanti. Chi ha sofferto maggiormente sono i giovani. Proprio così. Giovani che nonostante il caldo continuano a fare sport con il rischio di accusare malori. E in questo senso, i soccorsi non sono mancati.

Per chi fa sport

C'è chi non sa rinunciare all'allenamento quotidiano. La corsa in Cittadella o al Parco Ducale e la pedalata in collina. Allenamenti che però possono tradire le aspettative. Come e quando si può fare sport quando le temperature sono molto alte?

«Sicuramente è bene praticare le attività sportive nelle ore più fresche, quando le temperature sono sui 23 gradi - suggerisce Gianfranco Beltrami, medico dello sport -, per esempio alle 7 di mattina. In tutti i modi è bene osservare alcune regole. Prima di tutto occorre utilizzare indumenti tecnici che consentano l'evaporazione del sudore, perché in questo modo si abbassa la temperatura corporea. Non dimentichiamo che il sudore accumulato è inutile».

«Con la sudorazione - continua il professor Beltrami - si perdono liquidi, che devono necessariamente essere integrati, diversamente si va incontro a dei rischi, rappresentati dal cosiddetto colpo di calore. Già con una disidratazione del 3% del peso corporeo si ha una notevole diminuzione della performance sportiva. E se si arriva al 5%, posso sopraggiungere nausea, stanchezza, vertigini, fino allo svenimento e alla perdita di coscienza. Per cui, bisogna reintegrare i liquidi: anche prima dell'attività sportiva è di regola bere. Non si deve aspettare il momento in cui si ha sete: occorre portarsi una borraccia e bere ogni venti minuti per tutta la durata dell'attività fisica. Oltre al fatto che si perdono anche sali minerali, che senza esagerare vanno reintegrati. Altra regola è pesarsi prima e dopo la corsa o la pedalata: la differenza può essere di un chilogrammo non di più. Infine - conclude Gianfranco Beltrami -, anche il sole può determinare un surriscaldamento ed è consigliabile ripararsi con un cappello, mentre si fa attività sportiva».