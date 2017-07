Brescia-Parma, "un giorno di odissea" per un gruppo di pendolari. Trenord "I bus c'erano"

Il treno Brescia-Parma delle 13.54 soppresso per un guasto e quindi cancellata anche la corsa di ritorno da Parma delle 16.22: è iniziata così ieri la sventura di un gruppo di passeggeri che una mezz'ora dopo sono andati al terminal degli autobus per prendere l’annunciato bus sostitutivo che però non hanno visto. Tanto che una quindicina di loro è tornata a protestare in stazione. Poi hanno aspettato il treno successivo: in questo periodo la corsa delle 17.08 non circola. Quella delle 17.52 è partita ma a circa 300 metri fuori dalla stazione si è fermata per un guasto. Il treno è stato riportato in stazione e i passeggeri sono dovuti scendere per poi ripartire con quello delle 18.22. Una odissea che però, c'è chi racconta, sulla linea si ripete con ritardi. guasti e soppressioni.

Trenord, che gestisce la linea, fa sapere che «fatte le verifiche, risultano regolarmente effettuati i bus sostitutivi della corsa 20347 da Brescia delle 13.54 e la 20348 da Parma delle 16.22. Da Parma, il bus è partito dal terminal dei bus, da Brescia dal piazzale antistante la stazione».