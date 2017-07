Autoerotismo al Pronto soccorso pediatrico. Denunciato un uomo di 61 anni

Incredibile vicenda, ieri alle ore 14 circa al Pronto soccorso pediatrico del Maggiore. E' intervenuta una olante della Polizia di Stato dopo una segnalazione: un uomo si stava masturbando all’interno della sala d’attesa.

L’uomo era stato sorpreso dal personale sanitario mentre si trovava seduto, con le mani dentro i pantaloni ed un borsello poggiato sul grembo. Nonostante presenza di numerose persone, i movimenti inequivocabili delle mani dentro i pantaloni hanno allarmato il personale sanitario. A sua volta è stato chiesto l'intervento degli uomini dell'I.V.R.I che subiito dopo contattavano il 113. Giunti sul posto, gli agenti identificavano B.R. classe ’56 originario di Lissone (Mi), residente a San Secondo Parmense, e al momento del controllo privo di documenti.

L’uomo veniva accompagnato in Questura dove è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.