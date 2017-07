Malore per un ciclista: cade e batte la testa. E' grave

All'origine ci sarebbe un malore. Incidente in via Langhirano in mattinata: un uomo è caduto battendo la testa alla rotatoria vicina alla tangenziale. Intorno alle 13 all’altezza della gelateria “Mille voglie” un 65enne ha perso il controllo della bici ed è caduto sull'asfalto.

Subito soccorso, è stato portato al Maggiore in gravi condizioni. Sul posto anche la polizia municipale, che dovrà ricostruire l'accaduto