Rami caduti: via Mantova bloccata in zona Vicopò

Via Mantova bloccata all'altezza di Vicopò per la presenza di un grosso ramo che impedisce il passaggio delle auto.

Strade alternative: dalla Chiesa di Vicopò per Casaltone oppure via Burla da Bogolese/ Pedrignano.

Un grosso ramo è caduto anche in via Pellico a Sorbolo, fortunatamente senza danni a persone o auto in sosta.

