Sbanda e invade la corsia opposta in via Stati Uniti: tre auto danneggiate, un ferito

Incidente stradale, nel primo pomeriggio in via Stati Uniti d'America: coinvoltre tre vetture. Una fiat 500, condotta da una giovane donna, in direzione Fidenza ha urtato il guard rail alla sua destra, sbandando e andando ad invadere la corsia opposta dove si è scontrata con una Citroen Picasso, condotta da un giovane, e con una Opel Astra, condotta da un uomo.

Sul posto è intervenuto il reparto infortunistica della Polizia Municipale di Parma per i rilievi.

I tre veicoli nello scontro hanno invaso entrambe le corsie pertanto è stata necessaria la presenza di due pattuglie della Polizia Municipale di Parma per deviare i veicoli in direzione Fidenza e della Polizia Municipale di Fontevivo che ha provveduto a deviare, a sua volta, in direzione Pontetaro i veicoli diretti a Parma. Il conducente della Opel Astra ha riportato lievi ferite, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso del Maggiore. Alle ore 17,30 circa la viabilità è tornata alla normalità.