Borgo Trinità e via XX Settembre: arrivano le chiusure per lavori Mappa

Per consentire interventi di stuccatura della pavimentazione da lunedì 17 luglio a domenica 6 agosto verrà istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata in borgo Trinità e dal 24 luglio al 6 agosto anche in strada XX Settembre.

Per ridurre al minimo il disagio alla circolazione stradale, il Comune fa sapere che la viabilità sarà modificata per fasi operative.

Dal 17 luglio al 6 agosto la chiusura riguarderà borgo Trinità, da borgo Gazzola a strada XX Settembre, verrà quindi invertito il senso di marcia di borgo Trinità da strada F. Cavallotti a strada XX Settembre.

Dal 24 luglio al 6 agosto la chiusura riguarderà anche strada XX Settembre, dal civico 22 al 32, e sarà istituito il senso unico alternato nei tratti di strada non interessati dal cantiere.

In questo periodo il traffico sarà deviato su strada Del Prato -> piazzale S. D’Acquisto-> strada S. Anna->borgo Retto->borgo Del Parmigianino->strada Felice Cavallotti.

I titolari di posti auto interni, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili, potranno ottenere l'autorizzazione temporanea di sosta in ZTL 1 e ZONA 1 e ZONA 11 rivolgendosi allo sportello Infomobility presso il Centro Servizi al Cittadino del DUC.

Lavori fase 1

Lavori fase 2