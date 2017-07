Le parole strazianti del padre "Chiedo scusa a tutti"

«Chiedo scusa per quanto accaduto». Sono poche e strazianti le parole di Fred Nyantakyi. «Chiedo scusa a via San Leonardo e al palazzo». Stringe un fazzoletto di carta nel pugno, annuisce in segno di gratitudine ad ogni pacca sulla schiena, abbassa gli occhi e si concede ad ogni abbraccio: è lui il papà della famiglia sconvolta dal duplice omicidio di martedì, in cui sono morte Patience Nfum e la piccola Magdalene.

Ha perso moglie e figlia per mano del secondogenito Solomon, papà Fred, eppure si scusa. E ringrazia. «Grazie Italia, grazie città di Parma, grazie a tutti voi che siete qui». La sua voce è un filo in un megafono: circondato da una folla di persone, è in strada a fare i conti con una vita sconvolta. Solo 48 ore fa era a Londra, dove stava tentando di costruire un futuro migliore per sé e la sua famiglia: ora è tornato a Parma e la sua famiglia è distrutta. Eppure si scusa. Eppure ringrazia. La comunità ghanese e tanti cittadini di Parma ieri sera hanno preso parte alla fiaccolata organizzata in poche ore da alcune associazioni del territorio per manifestare vicinanza alla famiglia Nyantakyi e dire no ad ogni forma di razzismo.

A guidare il corteo che dalla chiesa di San Leonardo si è spinto fino all’abitazione teatro della tragedia, proprio il padre. Un prolungato Alleluia lo accompagna, insieme a centinaia di amici e concittadini. In una mano la candela, l’altra curva a proteggerne la fiamma. Riesce a trattenere la disperazione quasi sino all’arrivo, Fred, ma di fronte alla porta del palazzo al civico 21 non ce la fa più e scoppia in un pianto silenzioso che sgretola il cuore. Tende la mano e appoggia un cero sotto i tanti biglietti che i vicini e gli amici di Maddy hanno voluto lasciare sulla porta.

«So che da qualche parte, là in alto, ci state guardando, Angeli» recita un cartoncino giallo. E così sussurra un’amica che si avvicina al papà, nel tentativo di donare una parola di aiuto. «Lo sai dove sono ora, sono con Dio». Tra i primi a fare le proprie condoglianze al padre, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, presente con molti fra assessori e consiglieri comunali. «Mi fa piacere essere qui per far sentire la vicinanza mia e dell’intera città alla famiglia e a tutta la comunità ghanese – ha spiegato il primo cittadino-. Parma è partecipe del vostro dolore: non esistono distinzioni. Siamo qui per voi».

Il presidente della comunità ghanese di Parma, Emanuel Femi, lancia l’invito ai suoi connazionali perché domenica si radunino in stazione, per decidere insieme alla famiglia come organizzare il funerale di Patience e Maddy.

«Noi ghanesi siamo brave persone, lavoratori» sottolinea. Nel caldo torrido di un giovedì sera fatto di lacrime e grida, il traffico si fa paziente e la massa di persone che affolla la strada è un tutt’uno con le case, i marciapiedi e i bar dai quali i clienti escono a con lo sguardo basso per prendere parte al dolore. «Il dramma ha colpito una famiglia straniera che stava compiendo il proprio percorso d’integrazione – commenta Mounia Elfasi, dell’associazione Donne di qua e di là -. Quello che non posso fare a meno di chiedermi, in queste ore, è perché nessuno abbia ascoltato i silenzi di quel ragazzo».

«Non c’è un noi o un loro – aggiunge -. Questa è una tragedia di tutta la città». In tanti, poi, ci tengono a far arrivare le proprie parole a papà Fred: pensieri di solidarietà, partecipazione, condivisione. Amici, come sconosciuti: ciascuno a suo modo, anche solo con una presenza raccolta, contribuisce a scrivere un messaggio ben preciso: la violenza, così come la solidarietà, non ha colore.

Tra le varie realtà che hanno collaborato al passaparola che ha reso possibile l’abbraccio collettivo di ieri sera, oltre alla comunità ghanese di Parma, anche: Non una di meno, Consulta dei popoli del Comune di Parma, comunità senegalese, associazione Scanderbeg della comunità albanese, W4W Donne per le donne, Donne di qua e di là, associazione Mani, Centro Interculturale, Ciac, Coordinamento e solidarietà, Voce Nuova Tunisina, Agedo, L’Asterisco, Maschi che si immischiano.