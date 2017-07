Due interruzioni elettriche nel pomeriggio. Risolte

Iren comunica che questo pomeriggio, verso le 15,30, si sono verificate due interruzioni elettriche. La prima in via Ravasini, via Naudin e zona Mercati. Le squadre di IRETI sono intervenute e hanno provveduto a risolvere il guasto in circa un'ora.

La seconda nel Quartiere Lubiana, in via Sidoli, via del Bono e nelle zone limitrofe di San Lazzaro: le squadre di IRETI hanno isolato il guasto che ha coinvolto diverse cabine di media tensione (tra le quali quelle di piazzale Lubiana, via del Bono, via Oradour). Il guasto, di difficile soluzione in quanto coinvolgeva due linee di alimentazione, è stato risolto verso le 19.

Sono al vaglio dei tecnici le cause: non si esclude la sollecitazione dei componenti a causa del gran caldo di questi giorni e degli elevati consumi. Iren si scusa con i cittadini per gli involontari disagi.