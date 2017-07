Per vedere i video è necessario installare Adobe Flash Player e attivare Javascript

A presiedere la prima seduta è il consigliere di maggioranza che ha ottenuto più voti, ossia Leonardo Spadi, 19 anni, eletto nella lista di Effetto Parma che sosteneva Federico Pizzarotti. Cravatta giallobù e voce emozionate, ha aperto i lavori di un parlamentino rinnovato nella sua quasi totalità.

Alle 15.49 il nuovo Consiglio comunale è ufficialmente insediato e scatta l'applauso. Tocca quindi al giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana del sindaco Federico Pizzarotti. "L'emozione non passa mai ed è maggiore della prima volta: c'è più consapevolezza del ruolo,dell'impegno e del costo che a tutti noi sarà richiesto", ha esordito Pizzarotti. Che ha voluto donare a tutti i consiglieri la copia della Costituzione realizzata per i "nuovi parmigiani".

"Sono state poste le basi per un rilancio della città; ora ripartiamo per una città che guardi all'Italia e all'Europa. I cittadini hanno chiesto ala politica, per i prossimi 5 anni, continuità e competenza, e una città all'altezza delle loro aspettative. Ha chiesto alla politica di essere lontana dai partiti e libera nelle scelta, una città che guarda ai più deboli, ribelle alla disonestà".

Pizzarotti parla di una politica "che è mondo estraneo ai cittadini perché lontana dalla realtà. Guardando al nuovo Consiglio comunale faccio un grosso in bocca al lupo a tutti. Siamo chiamati a far sentire ai cittadini che abbiamo a cuore Parma. Chi scappa dall'Italia, che guarda con rimpianto al passato: a loro diciamo che da qui possiamo ripartire". "Tendo simbolicamente la mano alla minoranza, sperando che questo sia un luogo di confronto e, spesso, di condivisione. Le più grandi conquiste sono arrivate con la forza dell'unione. Se Parma fa squadra è imbattibile. Il nostro sogno realizzabile è Parma città europea e fiera di se stessa, ribelle e operosa. Ai parmigiani dico che la politica non è tutto: c'è la vita e ci siete voi. Il destino della città non è solo nelle nostre mani, ma lo avete in mano voi, che votate, lavorate, portate i figli a scuola. Siamo tutti responsabili di Parma. Noi che siamo stati chiamati a rappresentarvi. E voi avete la responsabilità di essere buoni cittadini. Io lavorerà per una Parma migliore".

Annunciato un nuovo segretario del Comune: Andrea Ravagnani.

Poi l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale. La maggioranza - attraverso il capogruppo Cristian Salzano - ha proposto il nome dell'architetto Alessandro Tassi Carboni. Ma un primo stop arriva dalla capogruppo della Lega Nord Laura Cavandoli: "La proposta è stata presentata alla conferenza dei capigruppo e di fronte a qualche remora, è stata fatta passare come scelta non negoziabile. Per la nomina di una carica così importante e di garanzia anche delle minoranze, forse una scelta più condivisa andava fatta. La maggioranza vuol da subito imporre tutto e noi non ci adeguiamo. Noi proponiamo un diverso consigliere di Effetto Parma, quindi di maggioranza, ossia Lorenzo Ilariuzzi, al secondo mandato e che nel mandato precedente ha ben presieduto la commissione Bilancio".

Per Parma Protagonista prende la parola Pier Paolo Eramo, che dopo aver augurato buon lavoro a tutti, ha parlato di una questione di metodo. "Per i numeri che la maggioranza ha, avrebbe dovuto aprire al dialogo. Ciò che è avvenuto non si è ispirato a questi principi. Il nome di Tassi Carboni è stato imposto, anche di fronte ad altre proposte che tenevano conto anche dell'esperienza acquisita in Consiglio. Senza alcuna polemica e senza alcun giudizio, anche noi non ci sentiamo di partecipare a questa votazione. Il nostro impegno al dialogo resta, cercheremo di essere propositivi e mai pregiudiziali, votando sempre sull'oggetto e non sul soggetto, ma il metodo deve essere nella realtà e non a parole". E il gruppo annuncia l'astensione.

La risposta di Effetto Parma è affidata a Nadia Buetto: "Sono delusa. Dov'è la voglia di pensare alla città che tutti hanno dichiarato in campagna elettorale. Tassi Carboni ha tutti i requisiti richiesti. Io invece ho il dubbio che le motivazioni della minoranza siano strumentali e che non si voglia partire con il piede giusto. E davvero è il caso? chi nel passato ha fatto opposizione a prescindere non ha ben figurato di fronte alla città, e non c'è nessuno di loro oggi qui".

Lorenzo Lavagetto (Pd): "Le difficoltà avvertite dalle altre minoranze le abbiamo vissute anche noi, pur sapendo di una prassi istituzionale esistente e che intendiamo onorare. Noi abbiamo sempre parlato di una posizione dialogante per migliorare insieme questa città, ma il dato dell'astensione è stato rilevante e grave. Da questa parte dei banchi rappresentiamo dunque quella che al primo turno è stata la metà della città che è andata al voto. Speriamo che nel futuro il metodo sia quello che coinvolge anche la minoranza in un rapporto dialettico".

Campari (Lega Nord): "Spiace per la delusione di Buetto, ma si tratta solo di una questione di metodo".

Lorenzo Ilariuzzi si sfila: "Grazie per aver pensato a me, credo che avrei potuto assolvere questo compito in modo degno ma il gruppo ha fatto un percorso e il mio invito è a cercare di raggiungere un accordo per il bene della città. Forse la delicatezza poteva essere migliore ma nella sostanza non cambia le cose".

De Maria (Effetto Parma): "Il consigliere designato non è imposto, ma quella che ci pare la persona adeguata. Dare il nome di Ilariuzzi sembra un po' una tecnica sportiva. spero in ripensamento".

Sandro Campanini: "Quanto dare importanza a quest'Aula dipende da tutti noi ma soprattutto da chi la guida".

Marco Maria Freddi (Effetto Parma): "Potremo condividere tante cose nel futuro. Non vale la pena dividerci oggi. E Tassi Carboni garantisce una grande capacità di mediazione".

Interviene il vicesindaco Marco Bosi: "Dipende da tutti la capacità di collaborare. Noi non abbiamo imposto nessun nome che avesse caratteristiche ostative"

Interviene anche il sindaco Pizzarotti: "Avrei sperato di non dover intervenire subito per una questione che non ha avuto motivazioni politiche. Oltre alla riunione sono state fatte anche telefonate informali. Sarebbe un cattivo inizio.. E forse una riflessione in più da parte dei nuovi in questo consesso andrebbe fatta. Nessuno ha imposto niente".

La seduta viene sospesa per permettere ai gruppi di verificare se c'è una possibilità di arrivare a un voto comune.