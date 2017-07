Si schiantano in scooter a Parma e a Roccabianca: due feriti gravi

Due gravi incidenti in meno di due ore. Alle 23 di ieri a Roccabianca, sulla provinciale 10, uno scooter è caduto: c'è un ferito grave.

Ferite gravissime anche per uno scooterista finito contro il semaforo in viale Tanara alle 0,40: è in Rianimazione.

Vuoi ricevere gratis notizie come questa in tempo reale? CLICCA QUI