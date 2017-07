"Insieme", bando della Fondazione Pizzarotti a sostegno delle famiglie fragili

"Insieme" è il bando con cui Fondazione Pizzarotti intende intervenire a sostegno dei nuclei familiari fragili in presenza di minori, della provincia di Parma.

Con la sua prima iniziativa sociale pubblica, Fondazione Pizzarotti si rivolge infatti volutamente al proprio territorio di appartenenza, facendolo con un progetto che nella sua essenza invita, pur senza obbligarlo, a travalicare i confini di tale territorio.

L'intento di "Fondazione Pizzarotti Insieme" è quello di contribuire a migliorare le condizioni di benessere delle famiglie in stato di bisogno, creare o potenziare reti di sostegno e servizi di prossimità, rafforzare il coinvolgimento nella vita collettiva di tutte le fasce della popolazione incluse quelle in condizioni di emarginazione e svantaggio.

La Fondazione ritiene infatti che la qualità della risposta al disagio, latente o manifesto che sia, possa dimostrarsi maggiore in comunità accoglienti e responsabili dove ciascun soggetto è portatore di bisogni ma anche di risorse, e che su quest'ultime sia utile e necessario fare leva.

Il testo del bando e i recapiti per chiedere informazioni sono sul sito www.fondazionepizzarotti.it nella sezione news e alla pagina progetti.