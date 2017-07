L'ex comandante Terracciano accusato di violenza sessuale

Da una parte l'accusa di molestie sessuali e stalking sul posto di lavoro. Dall'altro la difesa che parla di un complotto, di una denuncia basata sul rancore e sulla menzogna.

E al centro di tutto questo Ugo Terracciano, ex comandante della polizia municipale di Parma e primo dirigente della polizia di Stato, sotto processo, appunto dopo che una collega, lo ha accusato di averla più volte aggredita sessualmente sul posto di lavoro quando il poliziotto dirigeva il Centro Nautico e Sommozzatori della polizia a La Spezia.

Terracciano aveva comandato il corpo municipale dal 2004 al 2005 e poi era rientrato nei ranghi della polizia di Stato andando prima a Vasto, per poi passare a Ravenna e, infine, a dirigere la scuola della specialità di mare a Spezia.

E proprio in questa sede, nel 2012, si sarebbero svolti gli episodi per cui Terracciano è stato rinviato a giudizio: secondo quanto raccontato durante il processo dalla vittima, Terracciano, in alcune occasioni, avrebbe toccato la poliziotta, palpeggiandola e cercando di baciarla. Ma non solo: sempre secondo le accuse, il dirigente avrebbe reiterato i propri comportamenti trovando la ferma reazione della donna che avrebbe sempre respinto le avances. Per questo Terracciano l’avrebbe sollevata dagli incarichi, affidando questi a poliziotti di grado inferiore.

La tesi dell'accusa è che l'ex comandante della municipale avrebbe finito per umiliare la vittima, «emarginandola e vietando agli ispettori di rivolgersi a lei e ignorandola durante e riunioni».

Ovviamente la versione di Terracciano è opposta: il poliziotto ha più volte ribadito la propria innocenza arrivando anzi a definirsi una «vittima» di una vicenda «vicenda surreale, maturata nell’odio e nella vendetta».

Secondo la versione che verrà sostenuta dalla difesa quindi gli episodi contestati non sarebbero mai avvenuti e la denuncia, che tuttavia ha trovato la conferma di alcuni testimoni, sarebbe la vendetta della donna che era stata segnalata al Ministero da parte del suo superiore per una serie di comportamenti negativi.

«Le indagini difensive condotte dal mio legale - attacca il funzionario - dimostrano che la presunta vittima aveva raccontato ad alcuni colleghi di avere subito molestie anche quando prestava servizio in questura. Mi sembra una coincidenza piuttosto singolare. E’ possibile che accada sempre a lei?». La risposta arriverà dal processo che si sta svolgendo a La Spezia. lu.pe.

