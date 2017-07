Yoga al parco: giovani e anziani in cerca di quiete e saggezza

Non è solo una pratica fisica ma soprattutto riflessione ed ascolto, lo yoga. Che piace un po’ a tutti, in maniera trasversale, dai giovanissimi agli adulti, fino agli anziani, proprio perché consente all’individuo di raggiungere un perfetto equilibrio interiore, una sorta di pacificazione che ne migliora la qualità della vita ed il rapporto con gli altri. Non deve affatto sorprendere, allora, lo straordinario successo dell’iniziativa «Yoga al Parco», promossa dal Coordinamento insegnanti Yoga operanti a Parma e provincia, organismo che si è costituito da qualche mese e che vanta una trentina di associati. Ogni giovedì negli spazi esterni del Centro Giovani Federale di via XXIV Maggio, sono circa 200 i partecipanti alle lezioni di yoga. Si tratta di una serie di appuntamenti gratuiti – patrocinati dal Comune di Parma - che proseguiranno per tutta l’estate. «L’idea, come spesso accade nella vita, è nata in maniera del tutto casuale» esordisce Silvia Valenti, referente del Coordinamento insegnanti Yoga nel nostro territorio insieme a Paola Campanini e Claudio Ugolini. «Diversi mesi addietro ormai, al termine di una delle consuete lezioni introduttive che teniamo a beneficio di quanti si avvicinano ai nostri corsi, una ragazza mi disse: ''Se i politici si dedicassero alla pratica dello yoga, di certo in questo mondo non ci sarebbero più le guerre''. Questa riflessione spontanea mi fece accendere una lampadina – prosegue la Valenti -. Se ci pensiamo, in effetti, è proprio così: ciascuno di noi, infatti, vive nel quotidiano una serie di conflitti interiori e talvolta di condizionamenti, più o meno forzati. Ecco quindi l’idea di portare lo yoga tra la gente, evidenziandone la caratteristica principale: quella cioè di uno spazio di rigenerazione, all’interno del quale l’individuo può davvero ritrovare se stesso, attraverso la pratica fisica, ma naturalmente pure filtrando i concetti filosofici che lo sottendono: la meditazione, la riflessione e, perché no, il silenzio stesso. Lo yoga tende alla realizzazione della natura assoluta dell’essere ed il nostro Coordinamento, nato a seguito della positiva esperienza avviata in occasione della settimana dedicata dall’Onu all’armonia fra le religioni, intende promuovere tale disciplina, al fianco di iniziative coerenti con il tema della pace». Durante quest’ora di lezione, staccare la spina (col resto del mondo...) è un po’ il prerequisito indispensabile ai fini di un corretto approccio. «È in questo modo che l’essere umano riesce ad abbracciare compiutamente la dimensione della pace interiore, da riversare poi nelle relazioni – osserva la Valenti -: lo yoga determina il superamento delle conflittualità e si rivela prezioso per riconoscere i propri limiti ed i propri difetti». Il progetto «Yoga al Parco» avrà un seguito. «Questo è solo un piccolo assaggio – nota la Valenti -: l’esperienza che stiamo conducendo nelle ultime settimane, a stretto contatto con i cittadini, in un contesto diverso dal solito, ci ha fatto capire come dalle nostre parti ci sia davvero tanta fame di yoga».

Incontri gratuiti e aperti a tutti

Gli incontri, gratuiti e in programma (fino al 31 agosto) ogni giovedì, dalle ore 19.30 alle 20.30, sono aperti a tutti, anche ai principianti. Per partecipare, è necessario portare un tappetino. Per informazioni contattare segreteria del Coordinamento insegnanti yoga di Parma, all’indirizzo coordinamentoyogaparma@gmail.com.

Oppure telefonare a: 335 6157265 / 347 3591667 / 370 3275412.