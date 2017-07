Schiacciato dal muletto: muore il 74enne Alberto Greci

Drammatico incidente poco dopo le 10.30 a Gaione, nel cortile di un'azienda agricola. Il 74enne Alberto Greci è rimasto schiacciato dal muletto con cui stava trasportando un ballone di fieno. Per cause ancora in via d'accertamento, il mezzo si è ribaltato e il suo conducente sbalzato all'esterno, finendo sotto il peso dell'elevatore. Subito allertati i soccorsi, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare: è morto a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul posto, un'ambulanza del 118, la polizia municipale, i vigili del fuoco e la Medicina del lavoro dell'Ausl.