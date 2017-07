Guidava la macchina in evidente stato di ubriachezza. Ma non solo: non aveva nemmeno la patente che gli era stata ritirata nel 1992 per problemi fisici. Ai carabinieri che lo hanno fermato a mostrato un permesso temporaneo, in realtà falso e fatto in casa, risalente al 2003. L'automobilista, un parmigiano di 53 anni, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e utilizzo di falsi documenti.