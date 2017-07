Trova online passaggio in auto fino a Parma: studentessa molestata

Attraverso una piattaforma web aveva trovato un passaggio in auto per tornare a Parma. Lei è una studentessa fuorisede che aveva trascorso il fine settimana nella sua città natale, lui - il conducente - un ragazzo che si è laureato da poco e che rientrava a Parma, dove lavora.

Dopo essersi accordati per incontrarsi e condividere il viaggio - come già la ragazza aveva fatto nel passato e senza problemi - il giorno successivo si sono trovati in una stazione di servizio in A14, e sono partiti. Sin da subito, secondo il racconto della studentessa, il compagno di viaggio ha spesso inserito battute a sfondo sessuale e frasi a doppio senso nella conversazione, su cui lei ha cercato di glissare portando il discorso su altri argomenti.

Durante il viaggio, però, le frasi sono diventate sempre più esplicite, gli argomenti e l’atteggiamenti sempre più morbosi ma, soprattutto, il ragazzo ha iniziato a cercare un contatto fisico: prima sfiorandole la gamba, poi posandole la mano sulla coscia e costringendo la ragazza a ritrarsi e rannicchiarsi contro la porta, ed infine cercando di toccarle il seno.

La ragazza, nonostante fosse intimorita, ha reagito con fermezza e a pochi km da Parma, quando l’uomo ha fermato l’auto in una piazzola di sosta e l'ha assalita per baciarla sul collo e chiederle un rapporto sessuale, lei lo ha allontanato e ha minacciato di chiamare il 113. A questo punto il proprietario dell'auto, si è rimesso alla guida fino a raggiungere Parma e farla scendere.

Appena "libera", la studentessa si è presentata negli uffici della Squadra Mobile per denunciare di esser stata vittima di molestie sessuali. Gli uomini della Sezione Reati Contro la Persona, partendo dal numero di telefono con cui la ragazza aveva fissato l’appuntamento, sono risaliti all’identità del conducente dell'auto che, successivamente, è stato riconosciuto anche in foto.

E sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ragazza e dei successivi riscontri, denunciato in stato di libertà per violenza sessuale.