Incidente in via Piacenza, all'incrocio con via Capelluti, coinvolti due veicoli: una Opel condotta da un cittadino extracomunitario trentenne, la seconda una Golf condotta da una donna italiana. Si tratta, dai primi rilievi, di uno scontro frontale. Protagonista la Operl, dopo aver percorso via Cappeluti in senso contrario. Ferita la donna a bordo della Golf, trasportata al Maggiore per gli accertamenti.