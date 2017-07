Sala: "Il Pd ha sbagliato a non dare credito a Pizzarotti. Forse con lui bisognava dialogare prima"

Sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza «serve che lo Stato faccia di più e che il governo cambi il modo di agire, servono strumenti più concreti per integrare queste persone». Così il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare l’appello del collega Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, al governo perché aiuti di più i Comuni che accolgono gli immigrati.

«Ha ragione Gori, che parlando di immigrazione e integrazione ha dei progetti molto concreti per la sua città - ha concluso a margine della festa dell’Unità di Milano -. Ci siamo confrontati anche a Parma su questo tema».

«Probabilmente il Pd ha sbagliato a non dargli credito, adesso vogliamo collaborare ma avendo in mente le nostre realtà locali». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma che questa sera partecipa con lui a un dibattito alla festa dell’Unità di Milano, può essere un alleato del Pd, in uno scenario anche di politica nazionale. Pizzarotti «ha appena iniziato il secondo mandato, ha il suo da fare, forse si poteva dialogare prima con lui a Parma - ha concluso -. Lo conosco da tempo e lo stimo molto, mi è piaciuto anche il fatto che si sia ricandidato ma dicendo che voleva cambiare».

Nel corso del dibattito i due sindaci senza tessere di partito hanno anche scherzato e fatto battute. «Pizzarotti è un po' di sinistra, secondo me lo votano anche gli elettori della sinistra», ha detto Sala rivolgendosi al primo cittadino di Parma.

Pizzarotti è stato al gioco e ha replicato: «In Emilia Romagna fai fatica ad essere qualcosa d’altro, anche per motivi storici».

«Tutti sono posizionati da qualche parte. Noi a Parma abbiamo creato questo percorso civico partendo da una carta dei valori. Qualcosa che i partiti hanno perso progressivamente», ha aggiunto Pizzarotti. Nel panorama politico «ci sono ormai sovrapposizioni, mentre riconoscersi in un valore è attuale è dovrebbe unire e non dividere - ha concluso -. Il tema non è quello di dove essere collocati. Serve tanto buon senso per amministrare. Le sfide sono sicurezza e integrazione e per affrontarle in modo non ideologico servono valori, così si può lavorare in modo concreto».