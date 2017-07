Lascia la figlia addormentata in auto sotto il sole: denunciato

Un operaio senegalese residente a Langhirano è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di minore. L'uomo, insieme a un conoscente, era arrivato a Parma in auto con la bambina di tre anni al seguito.

La piccola però si era addormentata e l'uomo l'ha lasciata in macchina andando a fare alcuni acquisti con l'amico. Quando la bambina si è svegliata e ha iniziato a piangere, alcuni passanti si sono accorti che era stata lasciata al sole sul seggiolino della macchina. La piccola è stata quindi trasportata al pronto soccorso dove è rimasto in osservazione per 24 ore ma le sue condizioni sono buone. L'uomo è stato denunciato