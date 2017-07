Dengue, disinfestazione per tre notti in zona via Baracca

Per tre notti, a partire da stasera, dalle 23 alle 4 il Comune procederà alla disinfestazione straordinaria nella zona di via Francesco Baracca, in località Mariano contro la diffusione del virus Dengue.

Il dipartimento di sanità pubblica dell’AUSL ha informato il Comune che si è riscontrato il virus Dengue (quello della zanzara tigre) che ha colpito una persona (rientrata di recente da un viaggio in un Paese tropicale) residente in zona.

Verrà diffuso, nel raggio di un centinaio di metri nella zona interessata, il preparato per eliminare le zanzare. La diffusione del liquido nebulizzato avverrà tramite autobotte. I residenti sono quindi consigliati di non stazionare in zona all’aperto durante le ore di spargimento del preparato (dalle 23 alle 4), di chiudere porte e finestre, di ritirare le ciotole degli animali domestici e di proteggere, per quanto possibile gli orti, o non consumarne i prodotti nei prossimi giorni. Inoltre resta valido per tutti l’invito ad evitare ogni forma di ristagno di acqua in aree private.