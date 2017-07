Calvano: "Il Pd di Parma martoriato da vecchie logiche”

Dopo la decisione del commissariamento, il PD regionale ha incontrato il PD di Parma. Il segretario regionale Calvano: “in vista del congresso le risorse ci sono, lasciamole emergere”

Ieri il segretario del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano, insieme al responsabile Enti Locali del partito regionale, Stefano Mazzetti, ha incontrato - fa sapere una nota - eletti, amministratori, dirigenti e segretari di circolo del PD di Parma per tracciare le linee guida per le prossime settimane. Gli incontri fanno seguito alla decisione della segreteria regionale del PD di assumere collegialmente le funzioni commissariali del partito di Parma fino alla conclusione della fase congressuale prevista nel prossimo mese di ottobre.

Proprio da questo aspetto è partito il ragionamento di Calvano: “i prossimi mesi serviranno per una riorganizzazione del partito di Parma, sia sul territorio che dal punto di vista interno, in modo da mandare a congresso un partito in salute e in grado di sostenersi. E’ ora di rimboccarsi le maniche e ripartire”. Particolare attenzione andrà riservata al tesseramento, da qui la nomina di Michele Vanolli a responsabile provinciale e alle Feste dell’Unità. Nello specifico, Calvano ha chiesto ad amministratori ed eletti “di impegnarsi nell’organizzazione di iniziative a partire dalla Festa provinciale di Fontevivo”.

Il segretario regionale ha concluso invitando tutti a costruire “un congresso che vada oltre vecchie logiche che hanno martoriato il partito in questi anni, consentendo ad energie nuove di poter emergere senza padrini o tutori. Le risorse ci sono – questo l’auspicio di Calvano - lasciamole emergere”.