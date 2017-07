Lavori in corso, deviazione temporanea della linea n. 8

Tep comunica che, a seguito di lavori che comporteranno l’istituzione del senso unico di marcia in direzione est-ovest in un tratto di Via Venezia (da Via Trento a Via Cuneo), dalle ore 9,00 di mercoledì 26 luglio 2017 e fino al termine dei lavori, la linea urbana n. 8 osserverà la deviazione di seguito riportata:

provenienti dal capolinea di Via Nenni, giunti in Via Trento, i bus proseguiranno lungo Via San Leonardo, Tangenziale, uscita Via Venezia, per riprendere il regolare tragitto in Via Trieste.

Nessuna deviazione in direzione centro città.

Lungo il percorso deviato verrà effettuata la prima fermata di Via San Leonardo.