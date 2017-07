Stu Pasubio, chiusa l'indagine preliminare. Pizzarotti: "Resto tranquillo"

Ad annunciare il fine indagini preliminari è stato proprio lui, direttamente coinvolto in quanto indagato insieme all'ex commissario Mario Ciclosi. "Mi è stata comunicata l'informazione della chiusura indagini preliminari relative alla vicenda Stu Pasubio - scrive il sindaco Federico Pizzarotti su Facebook -. È una indagine nata cinque anni fa a poche settimane dalla mia prima elezione a sindaco: proprio grazie a quella vendita abbiamo liberato Parma dai suoi primi 40 milioni di euro di debiti, con un'azione concreta che ci aveva permesso di affrontare immediatamente il pesante default del Comune, ora scongiurato.

Come tutti sanno, la vendita di Stu Pasubio era un'operazione già in atto ancor prima che ci insediassimo: il nostro compito è stato di dare continuità alla procedura del Comune, voluta dall'ex commissario Ciclosi, liberando così i parmigiani dal pesante debito. Peraltro il compratore era l’unico soggetto che aveva interesse ad acquisire la partecipazione per completare l’operazione immobiliare".

Nel mirino della Procura, la cessione della quota di maggioranza della società comunale.

"Continuo ad essere tranquillo perché, nonostante l'indagine e pur non occupandomi direttamente dei bandi di gara del Comune - per questo ci sono i tecnici -, so che anche quella volta il risultato è stato salvaguardare gli interessi dei parmigiani.

Mi sono preso un impegno verso la città, assumendomi ogni onere. Continuerò a fare quello che ho sempre fatto, nel rispetto della legge e a tutela dei miei concittadini.

Con trasparenza e chiarezza continuerò a tenere aggiornati i parmigiani sugli sviluppi della vicenda", conclude. Al momento, infatti, non è chiaro se il fine indagini si sia concluso con una richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio.