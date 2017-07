"Ladri di biciclette... alla parmigiana": il racconto di una lettrice

"A Parma, è dura la vita dei proprietari di biciclette. Si sceglie la mobilità sostenibile, si sfidano gli elementi in estate e in inverno ma non sempre si viene premiati. Anche se si lavora di fianco alla Procura, dove il via vai continuo di auto delle forze dell'ordine ci infonde una falsa sicurezza". E' il racconto di una lettrice, Beatrice, che ha provato una settimana fa il sapore amaro del tentato furto.

"Il 19 Luglio alle 18.20 uscendo dal mio posto di lavoro ho scoperto un ragazzo impegnato a forzare il lucchetto della mia bici pieghevole. Non più tardi della sera precedente, una mia collega era stata derubata della sua bicicletta anch'essa parcheggiata di fronte all'ufficio. Il giovane era già in sella quando l'ho raggiunto e spinto giù dal veicolo. Per nulla turbato dal fatto di essere stato scoperto, stava cercando di convincermi che quella fosse la sua dueruote, rubata di recente. E una volta ripreso possesso del mio adorato mezzo l'ho guardato bene. Ho visto un trentenne italiano, anzi parmigiano, con la cadenza tipica del nostro dialetto, lo zainetto di marca e la maglietta bianca ben stirata. Un giovane come se ne vedono tanti in giro per Parma si era appena rivelato un banale ladro di biciclette. In questa storia vera, ognuno veda la morale che desidera".

Foto d'archivio