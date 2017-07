Teneva la pianta di marijuana sul balcone. Ma sono passati i vigili....

Erano impegnati in un servizio ordinario di sorveglianza, camminando per le strade del Pablo. Ed è stato un po' per caso un po' per la "sfacciataggine" del padrone di casa se l'attenzione degli agenti della polizia municipale è stata catturata da quel balcone al primo piano di una palazzina in via Capelluti. Ben esposta al sole, la pianta "ornamentale" si è subito rivelata essere marijuana ben cresciuta: alta oltre un metro e con le tipiche foglie picciolate a più palmi.

Gli agenti sono subito intervenuti procedendo al sequestro del vaso e alla contestuale denuncia a carico del proprietario di casa.