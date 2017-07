Arrestata l'insospettabile studentessa-pusher

Aveva in casa droga e materiale per un'attività di spaccio: arrestata dai carabinieri una studentessa parmigiana di 22 anni. A fare nascere dei grossi sospetto sull'attività illecita della ragazza, che è incensurata, è stato un controllo in cui la giovane è incappata qualche giorno prima a Varsi.

Fermata dai carabinieri della stazione locale, a bordo della sua auto era stata trovata una dose di hashish per uso personale. Da lì però erano scattata le indagini sulla studentessa che avevano portato alla perquisizione del suo appartamento di Parma. Ebbene, i carabinieri ci avevano visto giusto. In casa aveva 18 ovuli di hashish per un totale di 145 grammi, oltre a un bilancino di precisione e a materiale per confezionare la sostanza stupefacente. È stata perciò arrestata e ora si trova ai domiciliari in attesa di processo.

Foto d'archivio