Il garante: "Carcere di Parma, 2 suicidi in 3 mesi"

Il suicidio di Samuele Turco, accusato del duplice omicidio della compagna Gabriela Altamirano e di Luca Manici, è il secondo in tre mesi di un detenuto nel carcere di Parma. Lo fa presente il garante delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale del Comune di Parma Roberto Cavalieri, esprimendo in una nota una serie di «perplessità sulla gestione dei detenuti comuni».

Tra i punti «maggiormente bisognosi di attenzione» il garante segnala il numero di detenuti che nel reparto della media sicurezza, «teatro dei due suicidi dell’anno», è cresciuto «senza sosta sino ad arrivare a 300 unità e, come già denunciato, il fenomeno ha costretto la collocazione dei detenuti anche nel reparto di isolamento senza che questi siano sottoposti ad alcun provvedimento disciplinare o di altra natura». E’ poi «insufficiente» la presenza di agenti di Polizia penitenziaria ed educatori, che da un lato sottopone «gli operatori in servizio ad eccessivo stress lavorativo» e dall’altro «ad una presenza insufficiente degli uomini della sicurezza spesso chiamati a sorvegliare due sezioni (100 detenuti) con un solo agente in servizio, non garantendo così tempestività ed adeguatezza degli interventi nei turni serali e notturni: i due suicidi dell’anno hanno avuto luogo proprio in questa parte della giornata».