Schiaffi e pugni per rubare la borsetta a una 19enne: nigeriano arrestato

Tenta di rapinarla ma arrivano i carabinieri e lo arrestano. È' finito infatti in via Burla un nigeriano di 37 che stanotte in via Emilia Ovest ha cercato di portare via la borsetta a una diciannnovenne sua connazionale. Per vincere la resistenza della ragazza l'uomo l'ha presa a schiaffi e a pugni. Ma qualcuno ha visto ciò che stava accadendo e ha avvertito i carabinieri che tempestivamente arrivati sul posto hanno arrestato il nigeriano. L'uomo ha anche collezionato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.