Il Comune ha incassato 400 mila euro in meno di multe

Fra le tabelle, le cifre, le voci e gli allegati della «Salvaguardia degli equilibri di bilancio» presentata ieri sera in commissione consiliare Patrimonio, si nasconde un dato comprensibile anche ai profani. I parmigiani sono diventati più diligenti mentre sono alla guida dell’auto – forse perché hanno capito come funzionano i varchi elettronici delle corsie riservate agli autobus – tanto che il Comune ha dovuto rivedere al ribasso le previsioni di entrata derivanti dalle multe, per un importo di 400 mila euro.

«Questa piccola riduzione è dovuta ad un’educazione dei cittadini di Parma, che hanno iniziato ad avere comportamenti virtuosi al volante», commenta l’assessore al Bilancio, Marco Ferretti, per poi ricordare che a bilancio erano stati previsti 19 milioni di euro derivanti da sanzioni da violazione al codice della strada. Questa cifra è superiore ai soliti 10-12 milioni di incasso previsti dalle multe, perché i nuovi principi contabili impongono all’ente di tarare il bilancio non più sul riscosso ma sull’accertato, cioè sulle multe emesse ma non ancora incassate. La «Salvaguardia degli equilibri di bilancio» contiene però anche una buona notizia per le casse dell’ente, legata ad una plusvalenza nella cessione, da parte del Comune, della propria quota all’interno delle Fiere. Rispetto ad una previsione di incasso di 4 milioni di euro, l’amministrazione si è trovata di fronte ad un’offerta di Cariparma Crédit Agricole pari a 5,3 milioni.In commissione è finito anche un debito fuori bilancio pari a 2,5 milioni di euro che il Comune dovrà pagare alla Bormioli Rocco per canoni di depurazione e di fognatura incassati – ma non dovuti stando ad una sentenza della Cassazione del 2012 – risalenti al 1993 e al 1994. Al di là dei 20 e più anni impiegati dalla giustizia per dirimere la questione, c’è un altro dato curioso emerso in commissione: nel 2008 e nel 2010 la Cassazione aveva emesso due sentenze che davano ragione al Comune per quanto riguardava i canoni di depurazione e fognatura pretesi dalla Bormioli Rocco nel periodo che andava dal ‘95 al ‘98. L’assessore Ferretti ha poi annunciato la terna di nomi del nuovo collegio dei revisori dei conti: Stefano Mulazzi sarà il presidente, affiancato da Stefano Tassi e da Adriano Bassanetti.