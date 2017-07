"Suo figlio ha avuto un grave incidente": così truffano un'altra anziana

Una storia "vecchia" ma che funziona spesso. Se non altro perché va a toccare corde che rendono tutti - e a qualsiasi età - meno lucidi: "Suo figlio ha avuto un grave incidente", si è sentita dire ieri al telefono una 84enne che abita nella zona di via Leopardi.

Erano le 17, la donna era sola in casa e sì, ha un figlio. "Sono un maresciallo dei carabinieri di Parma - si è sentita dire in tono fermo - suo figlio ha avuto un grave incidente e per effettuare i rilievi, ed evitargli il carcere, deve pagare subito i danni". Un figlio che chiude aiuto alla madre, le fanno credere. E l'anziana, in preda all'agitazione, casca nella trappola e chiede come fare. Il resto è storia come ne abbiamo raccontate purtroppo tante. I truffatori arrivano a domicilio come da accordi, e il finto maresciallo - italiano fluente - si fa consegnare non solo i soldi, ossia 600 euro, ma anche due fedi in oro.

Quando l'anziana è riuscita a parlare col figlio e ha capito di essere stata truffata, ha allertato la polizia, che ora sta cercando di risalire al truffatore e ad eventuali complici.