Autoerotismo davanti alla cassa di un supermercato: denunciato un 40enne

Intervento di una volante della Polizia al centro commerciale Panorama, mercoledì, in pieno pomeriggio. In realtà l'episodio principale risale al giorno prima, quando una cassiera durante un "vuoto" di clienti alla cassa alza lo sguardo e vede, non lontano a circa un metro e mezzo uno straniero seduto su una panchina. Lo straniero, incrociato lo sguardo della donna, si è alzato in piedi, ha abbassato leggermente i pantaloni, ed ha iniziato a masturbarsi. La donna si è girata di scatto per non vedere, ma poco dopo, arrivati alcuni clienti che dovevano effettuare il pagamento, si è rigirata per vedere se l'uomo fosse ancora lì. E c'era, ma seduto con tanto di pantaloni tirati su. E' il giorno dopo, appunto, mercoledì, che la cassiera, tornata alla zona casse per effettuare un nuovo turno di lavoro, ha notato lo stesso uomo del giorno prima seduto sulla medesima panchina. Per evitare che lo stesso commettesse nuovamente atti osceni, per giunta in una zona frequentata da molte persone e anche da bambini, ha contattato il direttore del centro commerciale e la Polizia che è arrivata sul posto.

Il soggetto, un tunisino 40 enne con vari precedenti di polizia, è stato così denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico.