Ospedale Maggiore: gli orari dei punti di prenotazione in agosto

Nessuna chiusura dei punti di prenotazione di visite ed esami dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nel mese d’agosto. Dal primo agosto fino al 18 compreso, il Centro servizi sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15 e il sabato dalle 8 alle 12. Stessi orari anche per il servizio di prenotazione telefonica delle prestazioni in libera professione 0521.702870.

Il numero verde provinciale 800 629 444 sarà operativo con orario protratto dalle 7.30 alle 18.00 - dal lunedì al venerdì - e dalle 7.30 alle 13.30 il sabato; quello regionale per il servizio di informazioni 800 033 033 dalle 8.30 alle 18 -dal lunedì al venerdì- e dalle 8.30 alle 13.00 il sabato.

Resta aperto, dalle 8 alle 15, dal lunedì al venerdì, anche il Centro per la cura del diabete, di recente trasferito al primo piano del padiglione Clinica medica (pad. 26).