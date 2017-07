Ponte della Navetta: pubblicato il bando

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta di ieri il bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Ponte della Navetta da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia-Emilia Romagna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato dal provveditore Pietro Baratono. Lo ricorda una nota del Ministero, sottolineando che «è il primo esempio di appalto pubblico digitale di lavori del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promosso dalla sede coordinata di Bologna del Provveditorato».

Il nuovo ponte della Navetta, ad arco ribassato e tirantato, è costituito da una passerella ciclopedonale sul torrente Baganza a Parma con lunghezza complessiva di 70 metri. Il 13 ottobre 2014, infatti, la piena del torrente Baganza, aveva causato il crollo del ponte storico in muratura. La realizzazione del Ponte della Navetta è finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nell’ambito del programma degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico. L’importo dei lavori è di un milione e 343 mila euro.