(M.T.A.) È in gravi condizioni il ciclista investito da un'auto appena dopo le 13 all’incrocio tra via Marchesi e via Sette Martiri. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare da parte della Polizia municipale, sul posto per i rilievi. L’uomo, sbalzato dalla propria bicicletta e finito sull’asfalto, nella caduta ha riportato gravi traumi e si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma.