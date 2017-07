Nubifragio e grandine, danni e disagi nella Bassa

Nubifragio stasera sulla Bassa parmense, con forti raffiche di vento, precipitazioni fortissime e grandine. Colpita soprattutto la zona di Busseto, dove si sono registrati allagamnenti e danni ad abitazioni e colture. A Parma il vento ha abbattuto un albero in via San Pier Damiani: danneggiata un'auto. Una violenta grandinata si è abbattuta poco dopo le 21 sul Piacentino, provocando allagamenti e danni. Alcune zone, come Pontenure, sono state flagellate con chicchi grandi come limoni, che hanno danneggiato campi coltivati, auto e strutture esterne di abitazioni. Pioggia battente soprattutto in pianura, con numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Sull'A1 la società Autostrade per l’Italia ha segnalato, sul proprio sito, temporali tra il Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Fidenza, con visibilità 100 metri e traffico rallentato.

Grandine e forti raffiche di vento, soprattutto sui settori centro-occidentali, sono stati previsti nell’ultima allerta meteo diffusa da Regione Emilia-Romagna e Arpae. L’esaurimento delle precipitazioni è comunque previsto nelle prime ore di domenica.