Il Comune di Parma dovrà restituire 2,5 milioni alla Bormioli Rocco: ricorso negli anni '90

Secondo Consiglio comunale del mandato e ultimo prima delle ferie, quello che si è tenuto oggi. Poche le delibere in discussione e clima all'insegna del fair-play. Unica eccezione è stato il rimprovero del sindaco Federico Pizzarotti ai consiglieri di minoranza, in particolare a Pier Paolo Eramo (Parma protagonista) per alcune comunicazioni urgenti su piazza della Pace, fontana delle religioni e occupazioni abusive di edifici. Secondo Pizzarotti erano interrogazioni mascherate, dopo che si era deciso di non discuterle fino a settembre.

E' passata all'unanimità invece una delibera su un debito fuori bilancio di 2 milioni e mezzo, che vede il Comune dover restituire 2 milioni e mezzo di contributi per la fognatura versati dalla Bormioli Rocco nei primi anni '90 e oggetto di un ricorso dell'azienda arrivato sino alla Cassazione e concluso a suo favore.

Fra le delibere approvate, l'assestamento di bilancio a fine luglio: spicca la diminuzione di 300mila euro delle entrate da multe. Criticati dalle minoranze comunque i livelli massimi di aliquote fiscali, la vendita di quote della Fiera e la previsione sempre altissima di entrate da multe. La delibera è passata con 20 sì, 6 no di Lega, Pd e Parma unita e 3 astensioni di Parma protagonista.