Parapiglia fra stranieri in stazione: arriva la polizia

Parapiglia in stazione questa mattina. In base alle prime informazioni, è avvenuto un diverbio fra stranieri ed è intervenuta la polizia ferroviaria: alla vista degli agenti almeno uno degli uomini coinvolti nel diverbio è fuggito. Sono arrivate anche due pattuglie delle Volanti e uno degli stranieri è stato portato in Questura per accertamenti. Non ci sono arresti.