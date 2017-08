Autopsia su Turco, la difesa protesta

«Non abbiamo potuto fare partecipare i nostri consulenti all'esame autoptico sul cadavere di Samuele Turco. Perché?»: se lo chiede l'avvocato Laura Ferraboschi, legale difensore della madre di Turco, il presunto assassino di Luca Manici, la «Kelly», e Gabriela Altamirano, suicidatosi in carcere pochi giorni fa. (...) L'avvocato illustra i motivi del suo intervento: «È stato affidato in un primo momento il caso a altro sostituto procuratore e successivamente, invece, alla dottoressa Emanuela Podda, per ragioni non conosciute. Il 31 luglio alle 12 il titolare dell'indagine, la dottoressa Podda appunto ha conferito l'incarico medico autoptico al proprio consulente medico legale, il dottor Antonio Banchini, nell'ambito degli accertamenti tecnici irripetibili sul corpo di Turco, per accertare le cause del decesso. Non va dimenticato - questo il punto che tiene a sottolineare la Ferraboschi - che Podda è stata titolare dell'indagine contro Turco e Banchini è stato il medico legale che ha effettuato le autopsie sui corpi del Manici e dell'Altamirano. Il fatto è assai curioso e ci si domanda, pur con estrema fiducia, con quanta difficoltà si possa lavorare bene a rendere giustizia al Turco, essendo stata la dottoressa Podda accusatrice fino a due giorni antecedenti il decesso». (...)

L'articolo completo è sulla Gazzetta di Parma in edicola