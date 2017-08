Ondata di calore a Parma: una mattina a 30 gradi

L'ondata di calore di questi giorni sta facendo salire velocemente le temperature anche a Parma e provincia e si potrebbero toccare i 40 gradi.

Già in mattinata la colonnina di mercurio sta salendo, raggiungendo i 30 gradi in città, 33,2° a Salsomaggiore, 35,1° a Collecchio.

Il gran caldo fa aumentare i rischi per la salute per tutti, non solo fra anziani e bambini. Per questo oggi in Italia c'è il "bollino rosso" a Roma, Frosinone, Pescara e Campobasso. Alle quali domani di aggiungeranno altre 12 città: Bari; Bologna; Bolzano; Brescia; Cagliari; Firenze; Latina; Milano; Napoli; Perugia; Rieti e Viterbo. Giovedì, quando l'ondata di calore raggiungerà il picco, praticamente tutte le città saranno da "bollino rosso".



Come affrontare l'ondata di calore: i consigli per la salute



