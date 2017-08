La moglie denuncia la scomparsa: uomo ritrovato dalla Municipale in via Savani

Un uomo scomparso è stato rintracciato in via Savani, grazie a un agente della polizia municipale. L'agente aveva già concluso il tuo turno di lavoro quando ha visto e riconosciuto l'uomo, che ha così potuto riabbracciare la moglie e tornare a casa.



Preoccupata per l’allontanamento del marito, affetto da una malattia che gli causa momentanee perdite di memoria, una signora ha sporto formale denuncia ai carabinieri per la scomparsa dell'uomo. I militari dell'Arma hanno immediatamente diramato a tutte le centrali operative delle forze dell’ordine la scheda con la foto ed i dati utili per rintracciarlo.

Un agente della polizia municipale, che conosce la persona scomparsa, ha saputo dalla moglie che l'uomo si era allontanato alla mattina dall’ufficio postale di piazzale Santa Croce ed ha cercato di verificarne la presenza nella zone limitrofe di viale Piacenza, al Parco Ducale e in via Savani.

A conclusione del suo turno di lavoro, l'agente stava ritornando verso casa quando ha visto la persona scomparsa proprio in via Savani dove l'ha raggiunta ed ha avvistato la consorte. La donna è giunta sul posto ed ha espresso tutta la sua gratitudine all'agente per l'avvenuto ritrovamento di cui è stata data notizia anche alla centrale dei carabinieri.